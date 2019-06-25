Жириновский: ПАСЕ испугалась

Москва, , 11:56 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ряд причин, по которым большинство в ПАСЕ готово поддержать возвращение российской делегации, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

«Это в определенном смысле победа, потому что большинство делегаций выступили, высказались за возвращение нам всех полномочий, но в основе конечно два момента. Коммерческая составляющая. Несколько лет они без наших денег, мы крупнейший плательщик бюджета ПАСЕ, это командировки, содержание аппарата», — сказал Жириновский.

Без России работа в Ассамблее невозможна.

«Второе. Без нас ПАСЕ нечего делать, повестка дня глохнет. И страх у них, что мы сами будем организовывать парламентские ассамблеи — мы это уже делаем, 1 июля очередной международный парламентский форум. Они испугались, что ПАСЕ может отойти вообще на задний план», — говорит депутат Госдумы.

При этом Жириновский считает, что России следует участвовать во всех межпарламентских организациях.

«Тем не менее, нам надо участвовать во всех структурах. Но если будут оскорблять, унижать, то ЛДПР снова потребует выйти окончательно из этой организации. Это недопустимо», — заключил Жириновский.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, согласно которой Россия получает право участвовать в июньской сессии организации.

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