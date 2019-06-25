В Грузии могут запустить для российских туристов шаттлы из Еревана и Баку

Тбилиси, , 11:51 — REGNUM В Грузии могут запустить для туристов из России бесплатные автобусы из аэропортов Еревана, Баку и Трабзона, с таким предложением выступил глава грузинской ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

В эфире грузинского Первого канала Алавердашвили завил, что для окончательного решения данного вопроса будет подключено министерство иностранных дел Грузии.

Кроме того, отметил он, рассматривается еще один альтернативный вариант попасть в Грузию, речь идет о чартерных рейсах. Готовность к этому выразили уже Украина и Казахстан.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что в указе президента России Владимира Путина о временном моратории на авиаперевозки не зафиксирован конечный срок. Как только ситуация в Грузии вернется в норму, принятое решение может быть пересмотрено.

Однако, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация, наоборот, идет к усугублению, есть определенные признаки внутриполитического кризиса. Это внутреннее дело Грузии, однако Москву заставляет волноваться антироссийский характер процесса, подчеркнул представитель Кремля.

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