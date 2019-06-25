В Екатеринбурге выбрали фаворита на пост главы горизбиркома

Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM Новым руководителем избиркома Екатеринбурга может стать Вадим Антошин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в комиссии.

Окончательное решение в комиссии могут принять на заседании 26 июня. Но уже сейчас кандидатуру Антошина положительно оценивает экс-глава горизбиркома, руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров.

«Конечно, я бы хотел, чтобы Антошин был», — признался чиновник.

Сейчас 36-летний кандидат является секретарём горизбиркома. Он был включён в состав комиссии. по предложению облизбиркома. Известно, что он окончил Уральскую государственную юридическую академию.

Но, по словам Захарова, утверждать, что Антошин стопроцентно станет главой, не стоит.

«Не любит система избирательной комиссии, когда решение ещё не принято, а за них уже говорят. Уже были прецеденты», — добавил чиновник, возможно, имея в виду случай из своей собственной биографии.

Напомним, в декабре 2018 года Илья Захаров мог возглавить областную избирательную комиссию. Однако после многочисленных обсуждений назначения так и не последовало. 24 июня Захаров официально вступил в должность главы аппарата горадминистрации.

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