СМИ: «Москва объявила Грузии экономическую войну за антироссийскую акцию»

Тбилиси, , 11:45 — REGNUM Приостановкой авиаперевозок Москва фактически «объявила Грузии экономическую войну» в ответ на проходящую у здания парламента антироссийскую акцию, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Хроники новой экономической войны — почему случилась с Кремлем новая антигрузинская истерия». Автор статьи предлагает комментарии грузинских политиков и экспертов, которые считают, что Россия пытается повторить сценарий 2006 года, когда в ответ на определенные действия грузинских властей применила к Грузии экономические санкции. Они подчеркивают, что замыслы России цели не достигнут.

На опасения российских властей относительно безопасности их граждан в Грузии ответил спецпредставитель премьер-министра Грузии в вопросах взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе, который считает, что никаких проблем для россиян не возникало и не возникнет.

«Никаких проблем для граждан России не было и нет. Наша страна считается одной из самых безопасных с туристической точки зрения. Налицо серьезный рост туристов и никаких проблем для их безопасности нет», — передает издание слова Абашидзе. Он также заявил, что обсудит сложившуюся ситуацию с российским коллегой Григорием Карасиным, после чего пообещал сделать более подробный комментарий.

А грузинский политолог Ираклий Цкитишвили в беседе с этим же изданием расценил решение России как начало очередной экономической войны против Грузии и наказание грузин за антироссийскую акцию.

«Россия решила, что для Грузии опять будет болезненным введение экономических санкций, как это уже сделала в 2006 году. Тогда экономика Грузии на 70% была привязана к России, и грузинская экономика получила довольно серьезный удар… Примерно такая же попытка предпринимается и сейчас. Определенный ущерб будет нанесет туристической и транспортной сфере. Но часть российских туристов все же будет приезжать в Грузию, или через Ларс, или через ту же Белоруссию или Азербайджан», — заявил Цкитишвили.

Он предположил, что дальнейшими шагами России может стать запрет на грузинское вино, но отметил, что для Грузии в этом плане есть позитивные альтернативы, потому что открывается китайский рынок. Цкитишвили также ожидает от России «новых провокаций на линии оккупации» и предполагает, что они могут начаться в конце лета, потому что «август — любимый месяц для России».

Напомним, что акция протеста в Тбилиси началась 20 июня, а формальным поводом для нее стало проведение в парламенте Грузии 26-й сессии МАП, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов. Предоставление ему кресла председателя парламента опротестовали соратники экс-президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте и сорвали заседание, после чего прибывшие в Тбилиси делегаты покинули Грузию. А за пределами парламента на проспекте Руставели соратники Саакашвили созвали срочный митинг под лозунгами «Россия — оккупант», «Отставка председателя парламента», «Отставка главы МВД» и «Проведение выборов по пропорциональной системе».

После того, как митинговавшие у здания парламента сторонники этих требований по призыву лидеров оппозиции пошли на штурм парламента, власти разогнали митинг, применив спецсредства. Пострадало несколько сотен человек, в том числе митингующих и полицейских. На следующий день правящая партия сообщила об отставке Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента, но акции на этом не закончились. Они продолжились 22−24 июня, и главными их участниками стали молодые люди, представляющие себя как студенты грузинских вузов.

Оппозицию первоначально к микрофонам не допускали, но постепенно один за другим на акции стали выступать как соратники Саакашвили, так и лидеры других оппозиционных партий. 24 июня лидер правящей партии выступил с заявлением о готовности обсуждения вопроса перехода на пропорциональную систему выборов парламента. Оппозиция отреагировала на это предложение отрицательно и заявила о намерении продолжать акции и борьбу за выполнение всех требований.