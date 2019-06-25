Председатель гордумы Перми отказался награждать сам себя

Пермь, , 11:38 — REGNUM Спикер пермской городской думы Юрий Уткин отказался награждать сам себя. На прошедшем 25 июня заседании думы он попросил своих коллег исключить вопрос из повестки.

Председатель отметил, что принимать такое решение неправомерно. В итоге дума поддержала своего спикера. Вопрос из повестки убран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идёт о награждении почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Проект документа внёс глава Перми Дмитрий Самойлов. Основанием для этого стали заслуги Уткина и его 55-летие.

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