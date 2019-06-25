В МИД РФ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

Москва, , 11:35 — REGNUM Военный самолет Минобороны РФ прилетел в Венесуэлу для обслуживания ранее поставленного военного оборудования, заявил 25 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Сергей Рябков «Идет плановая работа, она не несет элемента усиления нашего присутствия там».

По его словам, в Боливарианскую Республику поставлена сложная техника, которая без обслуживания не будет функционировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Венесуэлой, которое было подписано ещё в 2001 году.

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