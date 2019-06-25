«Топ-менеджер «Нафтогаза Украины» сломал нос министру энергетики»

Киев, , 11:47 — REGNUM На Украине в жесткий публичный конфликт вступили один из топ-менеджеров «Нафтогаза Украины», руководитель газового дивизиона компанииАндрей Фаворов и министр энергетики Игорь Насалик. Стороны даже готовы выяснять отношения врукопашную, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 июня.

Конфликт начался с того, что министр сделал заявление о срыве планов по повышению добычи газа государственной газодобывающей компанией «Укргаздобыча» (дочерняя компания «Нафтогаза»).

»Все запасы передавались в государственную компанию Укргаздобыча, которая с 2016 и до 2020 года должна была нарастить добычу газа с 14,5 млрд кубометров до 20 млрд (согласно Стратегии 20/20). Но они просто утилизировали около 40 млрд грн, не получив никакого результата», — заявил Насалик в интервью «Главкому».

Также профильный министр в этом интервью заявил, что «набил бы морду» Олегу Прохоренко, который на тот момент возглавлял «Укргаздобычу».

В ответ Фаворов сделал свое заявление — на правах и.о. директора «Укргаздобычи»:

»Готов встретиться с вами в удобное для вас время чтобы обсудить перспективы, нашу инвестиционную программу, 4-летнюю историю получения лицензий и все то, что делает наш 20.000 коллектив, чтобы преодолеть естественное падение добычи на 1,5 млрд кубометров/год на месторождениях, истощенных на 85%», — заявил топ-менеджер.

«Давайте побоксируем. Давайте подискутируем. Жду вас на ринге», — предложил он.

Поздним вечером 24 июня Насалик принял вызов и даже предложил вместо боксерского поединка «мужской разговор» — бой без правил.При этом он предложил переходить к поединку при условии, если с честью у его оппонента все в порядке, и выразил надежду, что Фаворов имеет опыт участия в боях без правил.

«Перед тем, как кого-то бить, нужно понимать, за что… Во-первых, несете ли Вы полную ответственность за работу Укргаздобычи с конца 2016-го по февраль 2019-го и, в частности, утилизацию тех 40 млрд грн под видом увеличения добычи газа? Во-вторых, отстояли ли Вы свою честь после обвинения Вас в коррупции Юрием Витренко? Ведь за честь драться только с тем человеком, который тоже имеет честь», — заявил министр.

Украинские эксперты негативно оценивают этот конфликт и призывают Насалика и Фаворова покинуть свои должности, если они действительно настроены выяснять отношения в драке.

«Вы что — маленькие дети, которые решили померяться известно чем? Какая дуэль? Какое приглашение на ринг? Какой бой без правил… Предполагаю, что есть обиды, которые не прощают. Но представьте себе заголовки: «Глава Минэнергоугля во время боя без правил подбил глаз члену правления «Нафтогаза» или «Член правления «Нафтогаза» сломал нос министру украинского правительства»… Если хотите наладить отношения кулаками, сначала напишите заявления об увольнении с занимаемых должностей!», — призывает эксперт Геннадий Рябцев.