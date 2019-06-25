Ереван обвинил Баку в неконструктивности

Ереван, 25 июня 2019, 11:31 — REGNUM Утверждения главы МИД Азербайджана не соответствуют действительности. Об этом, комментируя последнее заявление Эльмара Мамедъярова о консультациях в Вашингтоне, сегодня заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Комментируя встречу с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, которая прошла в Вашингтоне 20 июня, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров накануне, 24 июня, в частности, заявил: «Не обязательно, что надо установить спокойствие на линии соприкосновения войск, а потом вести переговоры. Мы должны вести субстантивные переговоры».
«B настоящее время мы работаем на основе заявления сопредседателей от 9 марта. С некоторыми моментами этого документы мы согласны, с некоторыми — нет», — отметил Мамедъяров, утверждая, что, согласно этому заявлению, «в первую очередь, армянские войска должны быть выведены с азербайджанских территорий».
«Все остальное может решаться после», — добавил глава МИД Азербайджана.