Возврат в ПАСЕ – видимость нормализации: нужно ли это России

Москва, , 11:30 — REGNUM Судя по преобладающему настрою в трактовке этой новости в российском информационном пространстве, нашему МИДу и депутатам очень хочется вновь занять место в ПАСЕ. Мне уже не раз приходилось писать и говорить об этом, но повторю ещё раз: в данном случае уязвлённое самолюбие и соображения политического пиара превалируют над соображениями политической пользы. Пользы от участия России в ПАСЕ, да и во всём Совете Европы гораздо меньше, чем ущерба, который это членство уже принесло и ещё принесёт, отметил 25 июня обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя возвращение России в ПАСЕ.

Как сообщалось, глава российской делегации вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой на своей странице в Facebook написал, что Россия подаёт заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Хочу напомнить, что при всей бравурности оценок по поводу произошедшего 24 июня в Страсбурге пока речь идёт лишь о том, что Россия приглашена принять участие только в июньской сессии ПАСЕ. При этом возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется.

Совету Европы нужны российские деньги. Западу в целом необходимо удержать нашу страну в организации, где его представители будут сохранять возможность выливать на неё ушаты грязи. Эта грязь со ссылкой на то, что она прозвучала с трибуны «авторитетного» европейского форума, будет распространяться в европейских и американских СМИ. Отповеди, которые будут давать этой брани российские депутаты, никто печатать не будет. И новый способ «наказать» Россию Запад, поверьте, легко найдёт.

Ещё и ещё раз хочу подчеркнуть, что участие в многосторонних организациях, контролируемых Европейским союзом и НАТО, для нашей страны контрпродуктивно. Платить миллионы долларов только за то, чтобы показать гражданам России, что «с нами вынуждены считаться в Европе», — это перебор. Интересы нашей страны в европейской политике можно и нужно эффективно защищать и продвигать на двусторонней основе, а внешнеполитической пропагандой заниматься — в рамках общественных форумов.

Сейчас Запад чувствует, что его противостояние с Россией находится на грани приемлемого — и для интересов деловых кругов, и для общественного мнения. В принципиальном плане он ничего менять не хочет. Его задача, создать видимость, что всё возвращается в «доконфликтному статус-кво». Разве в интересах России ему подыгрывать?», — задаётся вопросом эксперт.

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