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В Госдуме призывают отказаться от Совета Европы

Политика

И ориентироваться на европарламент

В Госдуме призывают отказаться от Совета Европы
you_littleswine
Европейский парламент

Москва, 25 июня 2019, 11:29 — REGNUM  В Госдуме не переоценивают роль СЕ и считают правильным в большей степени ориентироваться на европарламент, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

«Россия без Европы может обойтись, Европа без России обойтись не может. Многие проблемы, с которыми сталкивается Европа, не могут быть решены без России», — отметил первый замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов.

Фракция не переоценивает принятие резолюции ПАСЕ о правах национальных делегаций.

«Считаю, что, наоборот, значение СЕ как организации переоценивается. По нашему мнению, это организация даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня. Она не имеет как-то прав принимать обязательные решения и в большей степени надо развивать отношения с европарламентом, тем более в том его новом составе, который комплементарен для РФ», — заявил Емельянов.

Российская делегация подала заявку на участие в ПАСЕ. Вместе с тем полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены.

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Внешняя политика России
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