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Популизм по-американски: Сандерс предложил списать долги студентов США

Политика

На сумму $1,6 трлн

Вашингтон, 25 июня 2019, 11:28 — REGNUM  Законопроект, предусматривающий списание всех долгов американских студентов по кредитам на образование, внес на рассмотрение в Конгресс сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Об этом пишет газета The Washington Post.

На данный момент общие долги американских студентов составляют порядка $1,6 трлн. Всего в США закредитовано 45 млн учащихся.

Средства на погашение долгов студентов сенатор предлагает взять из новых налогов, которые он предлагает ввести на финансовые транзакции, в частности, налогов в 0,5% на биржевые операции и в 0,1% на облигации. Таким образом, в течение полугода Сандерс планирует решить проблему со студенческими долгами.

Напомним, Берни Сандерс ранее сообщил о своём намерении участвовать в президентских выборах в Соединённых Штатах в 2020 году от Демократической партии.

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