Эхо решений в ПАСЕ: «Скоро РФ даст прикурить так, что забудете про улыбки»

Киев, , 11:25 — REGNUM На Украине сегодня, 25 июня, главной темой для обсуждение является решение ПАСЕ о возвращении российской делегации, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, экс-премьер-министр Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк призывает Киев официально обжаловать возвращение российской делегации в ПАСЕ, а если это не поможет — приостановить свою деятельность в ассамблее. Принятое накануне решение он назвал «позорным»,

"Ценности покидают этот форум… разворачивается худший сценарий потери авторитета ассамблеи. Если его не удастся остановить, а решение — обжаловать, нам следует приостановить там свою деятельность», — отмечает Яценюк.

Он считает, что ПАСЕ «скомпрометирована», и призывает всех союзников и единомышленников Украины рассмотреть вариант приостановки деятельности как реакцию «на этот общеевропейский позор».

Политолог и журналист Максим Кухар утверждает, что решение ПАСЕ — это прямое «разрешение на дальнейшую агрессию в нашей стране».

«И ведущие правительства ЕС это отлично понимают. Поэтому ждать нельзя. Готовиться к войне надо начинать активно и уже сегодня. И если президент (Зеленский) как-то странно не заметил уже месяц нарастающую террористическую войну РФ против Украины, которая выражается в сотнях сообщений о минировании, эвакуации сотен объектов и начавшихся политических убийствах, то это не страшно. Уже скоро РФ даст прикурить так, что мышцы лица на долгие месяцы забудут, как изображать улыбку», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 24 на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая возвращает России право голоса на заседаниях Ассамблеи. Соответствующее решение поддержали 118 евродепутатов, 62 проголосовали против, 10 — воздержались. В ходе рассмотрения вопроса депутаты ПАСЕ отклонили более чем 200 поправок, поданные к резолюции украинской стороной.