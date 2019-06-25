Киев может отозвать украинскую делегацию из ПАСЕ

Киев, , 11:16 — REGNUM «Украина теряет субъектность в международных отношениях». Об этом 25 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов заместитель главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат от «Народного фронта» Георгий Логвинский, комментируя принятие ПАСЕ резолюции, которая позволяет вернуть российскую делегацию.

«Или мы победим, или это не конец. Будем и дальше искать решения, чтобы и дальше защищать интересы нашего государства. Мы должны учиться на том, что происходит. Мы должны показывать, что Украина является субъектом в принятии решений. К сожалению, мы потеряли определенную субъектность», — констатировал Логвинский.

При этом он обвинил отдельные страны ЕС в нежелании демонстрировать правовую европейскую позицию.

«Те страны, которые нас поучают как быть европейцами, сейчас ведут себя совсем не демонстрируя пример применения европейского права. В любом случае мы должны бороться, потому что никто не будет за нас бороться кроме нас самих», — добавил Логвинский.

Кроме того, депутат от Блока Петра Порошенко, член украинской делегации Мария Ионова считает, что Киев может приостановить свое участие в ПАСЕ, передает «Интерфакс-Украина».

Напомним, ранее министерство иностранных дел Украины сообщило, что одобренная депутатами ПАСЕ резолюция об изменении санкционного механизма, которая вернула России право голоса, является недопустимой уступкой.

«То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой — поощряет агрессора», — говорится в заявлении МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволяет России вернуться в ассамблею. За принятие резолюции проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. Примечательно, что украинская делегация подала к резолюции более 200 поправок. Их рассмотрение началось около 21.00 24 июня по киевскому времени и завершилось в 1.45 25 июня.