Оппозиция не пустит главу МВД Грузии в зал заседаний парламента

Тбилиси, 25 июня 2019, 11:12 — REGNUM Оппозиция не позволит министру внутренних дел Грузии Георгию Гахарию выступить в парламенте и представить свою версию событий 20 июня. Как заявил журналистам председатель фракции «Национальное движение» грузинского парламента Роман Гоциридзе, министра просто не пустят в зал заседаний. Он подчеркнул, что сегодня вся страна требует отставки Гахарии, и он должен покинуть пост.
Оппозиционер называет эту инициативу умышленной провокацией, грозится, что за ней последует ответная реакция общества, а ответственность за дальнейшее развитие событий целиком возлагает на правящую партию.
Требования отставки Гахария звучали и на очередном митинге у здания парламента 24 июня вечером. Кроме того, раздавались призывы к захвату Общественного телевидения Грузии, так как, по заявлению одного из ораторов, именно с овладения главным телевещателем и начинались все революции и смены власти в стране.
На эти призывы отреагировал коллектив Общественного телевидения, который сделал специальное заявление и предупредил, что подобные действия могут привести к непредусмотренным последствиям.
Напомним, что акция протеста в Тбилиси началась 20 июня, а формальным поводом для нее стало проведение в парламенте Грузии 26-й сессии МАП, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов. Предоставление ему кресла председателя парламента опротестовали соратники экс-президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте и сорвали заседание, после чего прибывшие в Тбилиси делегаты покинули Грузию. А за пределами парламента на проспекте Руставели соратники Саакашвили созвали срочный митинг под лозунгами «Россия — оккупант», «Отставка председателя парламента», «Отставка главы МВД» и «Проведение выборов по пропорциональной системе».
После того, как митинговавшие у здания парламента сторонники этих требований по призыву лидеров оппозиции пошли на штурм парламента, власти разогнали митинг, применив спецсредства. Пострадало несколько сотен человек, в том числе митингующих и полицейских. На следующий день правящая партия сообщила об отставке Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента, но акции на этом не закончились. Они продолжились 22 и 23 июня, и главными их участниками стали молодые люди, представляющие себя как студенты грузинских вузов.
Оппозицию первоначально к микрофонам не допускали, но постепенно один за другим на акции стали выступать как соратники Саакашвили, так и лидеры других оппозиционных партий. 24 июня лидер правящей партии выступил с заявлением о готовности обсуждения вопроса перехода на пропорциональную систему выборов парламента. Оппозиция отреагировала на это предложение отрицательно и заявила о намерении продолжать акции и борьбу за выполнение всех требований.