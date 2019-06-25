Оппозиция не пустит главу МВД Грузии в зал заседаний парламента

Тбилиси, , 11:12 — REGNUM Оппозиция не позволит министру внутренних дел Грузии Георгию Гахарию выступить в парламенте и представить свою версию событий 20 июня. Как заявил журналистам председатель фракции «Национальное движение» грузинского парламента Роман Гоциридзе, министра просто не пустят в зал заседаний. Он подчеркнул, что сегодня вся страна требует отставки Гахарии, и он должен покинуть пост.

«Мы требовали рассмотрения тех трагических событий, которые последовали за затаскиванием российского коммуниста в зал заседаний. Правительство сделало первые шаги к назначению пропорциональных выборов, но вместо того, чтобы уладить ситуацию, заявило, что преступник Гахария придет в парламент и мы должны будем его выслушать. Вся страна требует отставки Гахария, требует, чтобы он взял на себя политическую ответственность. А они полностью игнорируют мнение общества и хотят привести Гахария в парламент. Они лишь подливают масла в огонь», — так расценил инициативу правящей партии и самого Гахария о его выступлении на сессии парламента.

Оппозиционер называет эту инициативу умышленной провокацией, грозится, что за ней последует ответная реакция общества, а ответственность за дальнейшее развитие событий целиком возлагает на правящую партию.

Требования отставки Гахария звучали и на очередном митинге у здания парламента 24 июня вечером. Кроме того, раздавались призывы к захвату Общественного телевидения Грузии, так как, по заявлению одного из ораторов, именно с овладения главным телевещателем и начинались все революции и смены власти в стране.

На эти призывы отреагировал коллектив Общественного телевидения, который сделал специальное заявление и предупредил, что подобные действия могут привести к непредусмотренным последствиям.

«Бывший заместитель министра иностранных дел Николоз Вашакидзе (занимал этот пост в правительстве Саакашвили, ныне руководит одной из НПО) и известный киновед Гоги Гахария фактически призывали молодых участников акции к захвату Общественного телевидения. В другое время подобные заявления были бы расценены как обычная свобода выражения мнения, что большого внимания не заслуживает. Но на таком напряженно-нервном фоне в обществе подобные провокационные заявления могут привести к неисправимым последствиям. Независимость Общественного телевидения гарантирована Конституцией, но на этот раз мы хотим обратить внимание общества на моральную сторону вопроса — манипулирование эмоциями молодежи и подстрекательство ее к действиям против журналистов, круглосуточно выполняющих свои профессиональные обязанности, не может считаться достойным действием», — говорится в распространенном Общественным телевидением заявлении.

Напомним, что акция протеста в Тбилиси началась 20 июня, а формальным поводом для нее стало проведение в парламенте Грузии 26-й сессии МАП, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов. Предоставление ему кресла председателя парламента опротестовали соратники экс-президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте и сорвали заседание, после чего прибывшие в Тбилиси делегаты покинули Грузию. А за пределами парламента на проспекте Руставели соратники Саакашвили созвали срочный митинг под лозунгами «Россия — оккупант», «Отставка председателя парламента», «Отставка главы МВД» и «Проведение выборов по пропорциональной системе».

После того, как митинговавшие у здания парламента сторонники этих требований по призыву лидеров оппозиции пошли на штурм парламента, власти разогнали митинг, применив спецсредства. Пострадало несколько сотен человек, в том числе митингующих и полицейских. На следующий день правящая партия сообщила об отставке Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента, но акции на этом не закончились. Они продолжились 22 и 23 июня, и главными их участниками стали молодые люди, представляющие себя как студенты грузинских вузов.

Оппозицию первоначально к микрофонам не допускали, но постепенно один за другим на акции стали выступать как соратники Саакашвили, так и лидеры других оппозиционных партий. 24 июня лидер правящей партии выступил с заявлением о готовности обсуждения вопроса перехода на пропорциональную систему выборов парламента. Оппозиция отреагировала на это предложение отрицательно и заявила о намерении продолжать акции и борьбу за выполнение всех требований.