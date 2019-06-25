Хуситов обвинили в блокировании груза с пищей для 100 тыс. семей Йемена

Сана, , 11:13 — REGNUM По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), йеменские хуситы блокировали доставку груза для 100 тыс. семей, нуждающихся в еде, об этом 25 июня сообщает Al Arabia.

Инцидент произошел после того, как руководство ВПП приняло решение о частичном сокращении помощи Йемену. Представители гуманитарной организации обвинили повстанцев в использовании продуктов не по назначению.

В свою очередь, йеменские хуситы обвиняют организацию в поставках испорченных продуктов.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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