В Екатеринбурге предложили упразднить комиссию по этике в гордуме

Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM Комиссию гордумы Екатеринбурга по депутатской этике стоит распустить. Идею предложили на заседании думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутата Михаила Вечкензина не устроило, что комиссия оправдала «мятежных» парламентариев из фракции КПРФ, которые поддержали протест против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере.

«Комиссия чисто по-человечески не может разобраться, чтобы депутаты вели себя нормально», — возмутился Вечкензин.

Парламентарий пообещал подготовить документы для того, чтобы вопрос был рассмотрен гордумой. Однако всё может затянуться — следующая плановая встреча запланирована у депутатов на осень.

Напомним, заседание комиссии по этике прошло 11 июня 2019 года. Трём депутатам от фракции КПРФ пытались вменить в вину попытку самороспуска гордумы, а также активную поддержку «храмовых» протестов. Однако все три парламентария были оправданы.

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