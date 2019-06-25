Вторник, 25 Июня 2019 года
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Мексика направила еще 15 тыс. человек для охраны границы с США

Политика

Мексика выполняет условия соглашения с США о приостановке ввода американских пошлин

Мехико, 25 июня 2019, 11:10 — REGNUM  Власти Мексики отправили около 15 тыс. военных и полицейских на границу с США для предотвращения нелегальной миграции, пишет газета ABC.

«У нас общее развертывание Национальной гвардии и военных частей, почти 15 тыс. человек в северной части страны», — заявил на пресс-конференции министр национальной обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль.

Он пояснил, что военные будет задерживать людей, пытающихся нелегально пересечь границу с США. Их работа направлена в помощь Национальному институту миграции. Сандоваль добавил, что миграция — это не преступление, а административное правонарушение.

На минувшей неделе власти Мексики направили 6 тыс. военных на южную границу с Гватемалой. Привлечение военных для борьбы с миграцией является частью пакта, достигнутого между США и Мексикой. Мексика взяла на себя обязательства сократить нелегальную миграцию в США к июлю, а Вашингтон приостановил введение пошлин на мексиканские товары.

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