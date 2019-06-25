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Нетаньяху: Операции Израиля в Сирии безопасны для российских военных

Политика

«Защищаясь, мы не подвергнем опасности российские силы», отметил Нетаньяху

Нетаньяху: Операции Израиля в Сирии безопасны для российских военных
Иллюстрация: Kremlin.ru
Биньямин Нетаньяху

Иерусалим, 25 июня 2019, 11:08 — REGNUM  Израильские военные не будут подвергать опасности российские войска в Сирии, реализуя свое право на самозащиту в САР, заявил 25 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Я бы хотел заверить, что, защищаясь, мы не подвергнем опасности российские силы», — заявил Нетаньяху в ходе трехсторонней встречи в Иерусалиме секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, советника президента США Джона Болтона и главы Совета безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата.

Как сообщало ИА REGNUM, трехсторонние переговоры Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата проходят в Иерусалиме 24 и 25 июня. Намечена также двусторонняя встреча секретаря Совбеза РФ и помощника главы США по нацбезопасности.

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