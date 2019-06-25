Порошенко осудил решение ПАСЕ по России

Москва, , 11:03 — REGNUM Мощным вызовом Киеву назвал решение ПАСЕ по возврату российской делегации экс-президент Украины Пётр Порошенко. Об этом 25 июня он написал на своей страничке в Facebook.

По словам Порошенко, Украина получила первый серьезный дипломатический выстрел за последние годы.

Таких ударов мы раньше не переживали. Но теперь вопрос касается не только Украину, но и по фундаментальные европейские ценности, когда между иконостасом и ценой выбирали цену Порошенко

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