Индонезия может стать жертвой торговой войны США и КНР — эксперт

Джакарта, , 11:06 — REGNUM Замдиректора Китайского института международных отношений, эксперт, Руан Цзунцзэ заявил, что Индонезия может стать жертвой торговой войны между Китаем и США, сообщает Antaranews.

По словам эксперта, торговый спор нарушил глобальную цепочку поставок, где Китай и США играют жизненно важную роль. В нормальной цепочке поставок Индонезия и другие страны Юго-Восточной Азии экспортируют в Китай, а Китай реэкспортирует в США.

«Индонезия, вероятно, пострадает от сбоя поставок, потому что доля рынка стала меньше», — заявил Руан Цзунцзэ на пресс-конференции в Джакарте, добавив, что не согласен с заявлением, что Индонезия может «выиграть» от торговой войны США и КНР.

Руан Цзунцзэ подчеркнул, что Китай и страны Юго-Восточной Азии находятся в одной лодке, где «никто не может выжить в плохую погоду».

По мнению эксперта, Индонезия нуждается в многостороннем сотрудничестве, особенно для того, чтобы справиться с возможностью сокращения доли рынка. Многосторонность, по словам Руана Цзунцзэ, является ключом к будущему развитию Индонезии, в том числе для интеграции в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности Индонезии Аирлагга Хартарто заявил, что в условиях торговой войны между США и Китаем Индонезия «получила шанс».

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