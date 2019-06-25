Министр образования Хакасии ошиблась с автором «Горя от ума»

Абакан, , 10:58 — REGNUM Писателя Александра Радищева назвала автором пьесы «Горе от ума» министр образования Хакасии Лариса Гимазутина. Оговорку о произведении Александра Грибоедова министр допустила из-за усталости, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минобрнауки.

«Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть», — отметили в министерстве.

Незадолго до эфира Гимазутина провела ряд встреч, а также рассказала журналистам о постановке пьесы «Горе от ума» в литературном кружке города Сорска. Вероятно, министр ошиблась в прямом эфире из-за усталости и волнения, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Лариса Гимазутина заявила, что произведения Радищева остаются в школьной программе и привела в пример «Горе от ума». Она отметила также, что классическая литература сложно воспринимается школьниками из-за устаревших слов. Первоначально местные СМИ не обратили внимания на оговорку министра.

Пьеса Грибоедова «Горе от ума» была написана в 1822—1824 годах. Наиболее известное произведение Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» впервые опубликовано в 1790 году.