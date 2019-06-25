В Турции выдали ордера на арест 36 человек, в том числе военнослужащих

Анкара, , 11:01 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордера на арест 36 человек, в числе которых действующие военнослужащие, подозреваемые в связях с ФЕТО, об этом 25 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Организация ФЕТО получила свое название от имени ее лидера, духовного проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке государственного переворота в стране, саму организацию Анкара считает террористической.

Напомним, 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В настоящее время Гюлен проживает в США. Мыслитель отвергает обвинения в свой адрес, однако в Турцию возвращаться не спешит.

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