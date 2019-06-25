Президент Ирана Рухани назвал Белый дом «умственно отсталым»

Тегеран, , 10:56 — REGNUM Американские санкции в отношении Ирана являются актом отчаяния со стороны Соединенных Штатов, заявил президент Исламской Республики Хасан Рухани, сообщает Reuters.

По его словам, введенные ограничительные меры против верховного лидера страны Али Хаменеи не сработают, поскольку у него нет активов за рубежом.

«Действия Белого дома означают, что он — умственно отсталый», — сказал Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня президент США Дональд Трамп принял решение о введении санкций против верховного лидера Ирана Али Хаменеи, подобное решение стало ответом на уничтожение американского беспилотника в воздушном пространстве Исламской Республики.

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