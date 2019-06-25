Проблемы с выбором бизнес-омбудсмена Якутии: кланы не могут поделить пирог?

Якутск, , 11:12 — REGNUM Якутия с осени 2018 года живёт без уполномоченного по правам предпринимателей, и причиной трудностей с его выбором может быть сильная разобщённость бизнес-сообщества республики и борьба предпринимателей между собой. В результате назначение и выборы бизнес-омбудсмена в Якутии до сих пор остаются под вопросом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Якутии на федерального бизнес-омбудсмена пожаловались в Генпрокуратуру РФ

Мнение о том, что этому процессу мешает борьба между предпринимательскими кланами, высказал эксперт ИА Sakhaday Сергей Витте. По его мнению, возможность избрать действительно защитника прав предпринимателей региона тает на глазах.

«Предпринимательское сообщество Якутии разделено на конкурирующие кучки, которые не видят друг друга в упор, — подчеркнул политолог. — Ни у кого нет широкого охвата и массовости. Это касается сообществ типа «Деловой России», «Опоры», Союза товаропроизводителей и предпринимателей торговли, микроолигархов из финансово-промышленной группы, кружка так называемых хаббардистов, которые практически все стали банкротами. Все они представляют интересы от силы 50−100 человек. За исполняющей обязанности омбудсмена Айталиной Соколовой также стоит совсем небольшая кучка предпринимателей. С остальными она не нашла общего языка и дистанцировалась. И это только видимая часть айсберга, нижняя часть которого, наверное, выглядит неприглядно и похожа на мафию».

Читайте также: Поиски омбудсмена для бизнесменов Якутии: «Где мы будем брать кандидатуры?»

Борьба за то, кто будет уполномоченным по правам предпринимателей, которая развернулась между разными бизнес-сообществами, по мнению Сергея Витте, похожа на крышевание бизнеса.

Сергей Витте «Этим и объясняется война за пост, дающий право оказывать давление на прокуратуру и силовые структуры, возможность поднимать шум и привлекать внимание на федеральном уровне. Хотя по своей логике институт уполномоченных бизнес-омбудсменов — это механизм защиты бизнеса, причем нормативно прописанный. Но он почему-то распространяется только на узкий круг. Авторитетов — как личностей и организаций — нет. Все находятся по разным углам и борются за свой кусок пирога. По сути, мы видим игры в политику, а не решение проблем всей сферы предпринимательства».

Читайте также: В Якутии недовольны действиями бизнес-омбудсмена РФ, а он недоволен Якутией

Как сообщало ИА REGNUM, попытки выбрать бизнес-омбудсмена Якутии предпринимаются с осени 2018 года. С этого времени голосования за кандидатуры на эту должность проходили трижды, и два раза побеждала председатель регионального предпринимательского движения «Вместе мы — сила!» Ирина Котенко, но её утверждение отказывается согласовать федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«На сегодняшний день Якутия отказалась участвовать в фарсе с четвертыми выборами, и сейчас ситуация патовая. Из-за капризов Титова с ноября Якутия не может выбрать нового уполномоченного. А федеральный омбудсмен продолжает упорствовать и навязывать свою волю», — был возмущён поведением уполномоченного по правам бизнесменов в РФ председатель координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Виталий Обедин.