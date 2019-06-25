Границы Байкальской природной территории установят публично

Москва, , 10:52 — REGNUM Все решения, связанные с установлением границ Байкальской природной территории и ее экологических зон, будут проходить обязательное публичное обсуждение, за основу взят механизм regulation.gov.ru. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня, соответствующую поправку, предложенную главой комитета Госдумы по природным ресурсам Николаем Николаевым («Единая Россия») профильный комитет рекомендовал принять нижней палате парламента.

Поправка вносится в правительственный законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкальский край. Инициатива подготовлена ко второму чтению.

«Я внес поправку, которая предполагает, что теперь при изменении все зоны озера — воодоохранная, экологическая и другие должны проходить общественное обсуждение. Аналогично, как это делается с законопроектами и НПА. Этот акт будет размещен на regulation.gov.ru и в соответствии с процедурой пройдет общественное обсуждение. На сайте будет размещаться не только перечень координат, потому что людям сложно разобраться в точках, но и картографические материалы, чтобы все могли посмотреть, каким образом будут меняться зоны Байкала», — отметил Николаев.

Он отметил, что отсутствие публичности в установлении границ охранных зон в 2015 году привело к тому, что люди проснулись и вдруг оказалось, что они живут в водоохранной зоне с ограничениям. В 2018 году в комитете поднимали вопрос, что также непублично произошло сокращение водоохраной зоны до 200 метров, при этом парламентарии зафиксировали, что из нее неправомерно были вырезаны туристические базы и привлекательные участник земли, отметил Николаев.