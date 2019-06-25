Премьер-министр Украины о возвращении РФ в ПАСЕ: «Реванш агрессора»

Киев, , 10:52 — REGNUM Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), члены которого пригласили представителей России принять участие в июньской сессии, прокомментировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Возвращение российской делегации в ПАСЕ — это реванш агрессора», — написал глава украинского правительства на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, нельзя забыть о Донбассе и Крыме ради «временных договоренностей», поэтому в данном вопросе нет места для компромисса.

Напомним, в ночь на 25 июня 2019 г. члены ПАСЕ во время заседания в Страсбурге одобрили изменения в регламенте, открывающие путь к возвращению делегации РФ.

Как передавало ИА REGNUM, в 2014 году в Крыму после госпереворота на Украине прошел референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав РФ. Более 95% избирателей Крыма высказались в пользу воссоединения с РФ. В том же году руководство Украины отдало приказ ВСУ начать операцию по усмирению Донбасса, жители которого не поддержали незаконную смену власти в стране.

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