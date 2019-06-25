Вторник, 25 Июня 2019 года
10:52:11 МСК

Премьер-министр Украины о возвращении РФ в ПАСЕ: «Реванш агрессора»

Политика

В ночь на 25 июня 2019 г. члены ПАСЕ во время заседания в Страсбурге одобрили изменения в регламенте

Киев, 25 июня 2019, 10:52 — REGNUM  Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), члены которого пригласили представителей России принять участие в июньской сессии, прокомментировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Возвращение российской делегации в ПАСЕ — это реванш агрессора», — написал глава украинского правительства на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, нельзя забыть о Донбассе и Крыме ради «временных договоренностей», поэтому в данном вопросе нет места для компромисса.

Напомним, в ночь на 25 июня 2019 г. члены ПАСЕ во время заседания в Страсбурге одобрили изменения в регламенте, открывающие путь к возвращению делегации РФ.

Как передавало ИА REGNUM, в 2014 году в Крыму после госпереворота на Украине прошел референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав РФ. Более 95% избирателей Крыма высказались в пользу воссоединения с РФ. В том же году руководство Украины отдало приказ ВСУ начать операцию по усмирению Донбасса, жители которого не поддержали незаконную смену власти в стране.

Читайте также: Россия подаёт заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить