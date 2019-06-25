Глава МИД Турции поблагодарил Руанду за закрытие школы ФЕТО

Анкара, , 10:51 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поблагодарил власти Руанды за своевременное закрытие школы, в которой было сильно влияние организации ФЕТО, об этом 24 июня сообщает Anadolu Ajansi.

«Своевременное решение о закрытии школы ФЕТО властями Руанды сделало нас и турецкий народ счастливыми» , — подчеркнул Чавушоглу во время пресс-конференции со своим коллегой из Руанды.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

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