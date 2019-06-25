Вторник, 25 Июня 2019 года
10:51:49 МСК

Глава МИД Турции поблагодарил Руанду за закрытие школы ФЕТО

Политика

Это сделало Чавушоглу счастливым

Анкара, 25 июня 2019, 10:51 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поблагодарил власти Руанды за своевременное закрытие школы, в которой было сильно влияние организации ФЕТО, об этом 24 июня сообщает Anadolu Ajansi.

«Своевременное решение о закрытии школы ФЕТО властями Руанды сделало нас и турецкий народ счастливыми», — подчеркнул Чавушоглу во время пресс-конференции со своим коллегой из Руанды.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 32 членов ФЕТО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Попытка военного переворота в Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить