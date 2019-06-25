СМИ прочат министра обороны ФРГ фон дер Ляйен на роль главы дипломатии ЕС

Берлин, , 11:07 — REGNUM По мере того, как слабеют шансы кандидата от Европейской народной партии, немца Манфреда Вебера возглавить Европейскую комиссию (ЕК), Берлин начинает бороться за другие важные посты в Брюсселе. Министра обороны ФРГ Урусулу фон дер Ляйен упоминают на переговорах как возможную будущую главу дипломатии Европейского союза (ЕС), пишет обозреватель Вольфрам Ваймер для канала n-tv 25 июня.

«Федеральное правительство теперь борется не за победу, а за места», — говорит канцелярия. Если Вебер провалится, и Германии придется принять в качестве председателя ЕК француза (Кристин Лагард или Мишеля Барнье) или голландца Марка Рютте, взамен она потребует другие ключевые посты. Давним желанием в Берлине было заполучить должность главы Европейского Центробанка для Йенса Вайдмана.

Теперь Урусулу фондер Ляйен прочат на роль комиссара по иностранным делам и политике безопасности — с ее знанием иностранных языков и опытом работы в обороне она подошла бы, чтобы сменить на посту Федерику Могерини. Для самой фон дер Ляйен переезд в почти родной Брюссель, где она провела детство, был бы очень кстати, поскольку последние месяцы ее работа в Берлине осложнена скандалом с принятием на работу в министерство обороны внештатных консультантов.

Для председателя «Христианско-демократического союза» Аннегрет Крамп-Карренбауэр это стало бы шансом не потерять лицо после не принесшей успеха работы в правящей партии. Если сейчас она станет министром обороны, в 2021 году это даст ей преимущество в борьбе за пост федерального канцлера. Она может совладать с оборонным ведомством, поскольку ранее работала министром спорта и внутренних дел земли Саар и имеет хорошие связи с полицией и армией. Крамп-Карренбауэр выступает за увеличение расходов на оборону и создание единых европейских проектов, таких как авианосец под флагом ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите глав государств и правительств стран ЕС 20 июня участники переговоров не смогли определиться с кандидатурой будущего главы ЕК. Полномочия действующей комиссии истекают 31 октября.

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