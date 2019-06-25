Володин допустил попытки урезать полномочия российской делегации в ПАСЕ

Москва, , 10:40 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил провокации со стороны деструктивных сил относительно полноты полномочий российской делегации в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Володин отметил принятие ПАСЕ резолюции о полномочиях национальных делегаций.

«Российская делегация приглашена к работе, основополагающие права защищены: право участия, право обсуждения и права голосования. Дальше наступает следующий этап, подтверждение полномочий, когда будет принято решение, тогда можно будет говорить о том, что мы вернулись к полноценной работе причем при защищенных правах в российской делегации», — заявил Володин.

Какими будут следующие шаги — подождем, отметил спикер Госдумы.

«Но право участия в мониторинговых группах, в структурах ПССЕ — это вопросы, которые пока неурегулированный носят характер. И конечно, когда будет проходить подтверждение полномочий делегации, возможно, те деструктивные силы, которые в меньшинстве, но они присутствуют в ПАСЕ, попытаются сделать таким образом, чтобы полномочия российской делегации были не всеобъемлющими, как должны быть», — предостерег он.

Решение ПАСЕ позволяет российской делегации войти в зал.

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