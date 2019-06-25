Граница между Угандой и Руандой была вновь закрыта – СМИ

Катуна, Уганда, , 10:31 — REGNUM В субботу, 22 июня, завершился период сроком 12 дней, на который правительство Руанды предложило открыть пограничный пост Руанда и Уганда в Катуне, передает Daily Monitor Uganda.

Напомним, что 10 июня Управление доходами Руанды объявило, что оно открывает границу для проведения испытаний движения грузовых автомобилей на пограничном посту Катуна на срок двух недель до 22 июня.

Эта мера была расценена как первый шаг к постоянному открытию границы, которая была закрыта в феврале.

Но период истек, а Руанда и Уганда так и не решили свои разногласия, передает издание.

Даже в период временного открытия границы некоторые торговцы сталкивались с трудностями. На границе пропускали меньше грузовиков, чем обычно, сообщают очевидцы.

Недельный рынок, открытый в Уганде около Катуны, который стал известным как «Мировой рынок», посещался плохо, и руандийцев среди покупателей не было. Житлям Руанды по-прежнему не разрешается пересекать границу с Угандой, сообщило издание.

Существует опасение, что закрытие границы, в результате которого экспортные поступления Уганды в Руанду упали на 85 процентов, может продолжаться в течение длительного периода.

Так, ранее граница между Руандой и Бурунди была закрыта в течение двух лет после противостояния между двумя странами.