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В администрации президента Украины объяснили плагиат в речи Зеленского

Политика

Администрация Зеленского приняла решение не проводить служебное расследование

В администрации президента Украины объяснили плагиат в речи Зеленского
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 25 июня 2019, 10:28 — REGNUM  В администрации президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали инцидент с плагиатом в речи украинского лидера на выступлении в Брюсселе, сообщают 25 июня «Украинские новости».

«Причиной инцидента было использование работниками стереотипных подходов и имеющихся наработок, а не сознательное намерение компрометации должностных лиц», — говорится в ответе АП.

Также отмечается, что администрация Зеленского приняла решение не проводить служебное расследование по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, раздор в украинском политикуме вызвал фрагмент выступления Зеленского, где он говорит о крахе «российского имперского проекта» в случае вхождения Украины в Евросоюз. Сообщалось, что Зеленский «украл целый абзац» из выступления бывшего президента страны Петра Порошенко.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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