Войны между Угандой и Руандой не будет – президент Кагаме

Кигали, , 10:29 — REGNUM Президент Руанды Поль Кагаме опроверг возможность того, что его страна вступит в войну с Угандой, хотя и утверждает, что Уганда поддерживает вооруженные группы, выступающие против Руанды, передает немецкая газета Taz, цитируя интервью Кагаме, данное им в рамках международной конференции в Брюсселе, Бельгия.

Отвечая на вопрос о напряжении в отношениях между Угандой и Руандой, Кагаме сказал: «Люди боятся боевых действий между нами. Я не думаю, что это произойдет, я считаю, что Уганда осознает цену войны. Мы не хотим идти по этому пути, потому что от этого потеряют все».

Кагаме, который в настоящее время является председателем Восточноафриканского сообщества (ВАС), добавил: «Мы видели, как Уганда участвует в поддержке (вооруженных) групп против нас, потому что они думают, что мы выступаем против интересов Уганды. Они просто не осознают, что в Руанде другое правительство».

На вопрос о предупреждении о возможной войне, которое он дал Уганде в апреле, Кагаме ответил: «Да (война случится), если вы пересечете границу. Я имею в виду то, что на своей территории вы можете делать все, что угодно, например, арестовывать людей. Но если вы пересекли нашу границу, то не пытайтесь сделать подобное на нашей территории».

Руанда постоянно обвиняла Уганду в аресте и удержании их людей, иногда без связи с внешним миром и без суда.

«Аресты были неизбирательными: они арестовывают женщин, мужчин, молодых людей, они задерживают даже школьников. В последний раз, когда я встречался с (президентом Уганды) Мусевени, я сказал, что эти обвинения не заслуживают доверия. Двести человек были арестованы, и даже одному из них не удалось предъявить обвинение. Это показывает масштаб проблемы», — сказал Кагаме.

В прошлом месяце президенты Мусевени и Кагаме сидели рядом друг с другом на церемонии инаугурации президента Южной Африки Сирила Рамафосы в Претории. Два главы государства были запечатлены беседующими на протяжении всей церемонии. Не ясно, обсуждали ли они в это время вопросы о взаимоотношении между своими странами.

В начале этого месяца Руанда временно открыла границу для угандийских грузовиков, перевозящих грузы в Кигали, которую она закрыла в конце февраля, но ее гражданам по-прежнему запрещено ездить в Уганду. В субботу, 22 июня, временное открытие границы было приостановлено, страны так и не разрешили конфликт, как передавало ИА REGNUM.