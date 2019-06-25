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Украинская делегация готовится оспорить возвращение России в ПАСЕ

Политика

Без надежды на успех

Киев, 25 июня 2019, 10:34 — REGNUM  Заявка России на подтверждение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) будет оспорена украинской делегацией. Об этом написал представитель делегации Украины Борислав Береза на своей странице в Facebook.

«Мы их оспорим», — отметил Береза, говоря о полномочиях России.

Надежды на успех у украинской стороны нет, отметил Береза, указав на «настрой» комитета министров Совета Европы и руководства ПАСЕ. Он подчеркнул, что украинские парламентарии «делали всё возможное и невозможное», чтобы не допустить возвращения России полномочий в ПАСЕ, однако «врата ада приоткрылись».

Для отклонения российской заявки потребуются голоса в общей сложности 30 представителей пяти стран. Украинская делегация насчитывает 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены ПАСЕ отклонили поправки к проекту резолюции о возвращении делегации РФ в ассамблею, которые предложила украинская сторона.

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