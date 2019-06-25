«Сдули весь воздух»: Беглов объяснил снижение некоторых тарифов ЖКХ

Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обвинил ресурсоснабжающие компании города в бесхозяйственности. Об этом он заявил на заседании правительства Петербурга 25 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Смольный сообщил, что ему удалось снизить темпы роста тарифов к 1 июля. Беглов поручил сделать всё, чтобы каждый горожанин узнал об этом достижении чиновников до осени.

«Нам удалось часть тарифов заморозить, но от инфляции никуда не денешься. <…> Только до конца этого года петербургские потребители сэкономят порядка 1,5 млрд рублей, а за год получается порядка 3 млрд рублей», — сказал Беглов.

Он подчеркнул необходимость «разъяснительной работы» среди населения, чтобы жители узнали о приятной новости. В результате было решено, что к каждой следующей квитанции ЖКХ, которая попадет в почтовый ящик каждого горожанина, будет прикреплен «информационный лист». Кроме того, главам районов поручено развесить объявления во всех подъездах, «чтобы все петербуржцы знали, что темпы роста тарифов снижаются».

Беглов объяснил, что добиться такого результата удалось благодаря устранению «бесхозяйственности», если не сказать хуже.

«Мы убрали количество ненужных посредников и неэффективные затраты. Мы экономим на бесхозяйственности. Мы сдули весь воздух в платежках, весь воздух!» — объяснил Беглов. «Некоторые материалы передаются в правоохранительные органы», — добавил врио губернатора.

Александр Беглов отметил, что необходимо продолжить работу с энергоснабжающими организациями, чтобы добиться более эффективного расходования бюджетных средств. Особенно чиновников интересуют две позиции — плата за горячую воду и за тепло, так как они составляют около 70% от всей квитанции. Кроме того, в ближайшее время нужно решить вопрос о снижении тарифа на газ, полагает врио губернатора.

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