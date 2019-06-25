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Турцию и Иран связала еще одна железная дорога

Политика

Поезд выехал из Тегерана в турецкую провинцию Ван

Турцию и Иран связала еще одна железная дорога
Иван Шилов © ИА REGNUM
Железная дорога

Анкара, 25 июня 2019, 10:26 — REGNUM  Между Турцией и Ираном появилась еще одна железнодорожная ветка, об этом 25 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Первый поезд отправился из Тегерана в понедельник, 24 июня, в 9:30 по местному времени, он прибыл на станцию в восточной турецкой провинции Ван рано утром 25 июня.

Напомним, железнодорожное сообщение между двумя странами было приостановлено в 2015 году из-за угрозы, исходящей от повстанцев Рабочей партии Курдистана, его восстановили только в 2018 году.

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