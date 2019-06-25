Появилась информация о грядущей масштабной реорганизации МУРа

Москва, , 10:10 — REGNUM Московский уголовный розыск ждёт реорганизация, пишет 25 июня газета «Известия».

Издание рассказало о переписке замглавы МВД Аркадия Гостева и руководителя ГУ МВД по Москве Олега Баранова. В ней обсуждалось предложение по ликвидации оперативно-розыскных частей в составе центрального аппарата УУР и в отделах уголовного розыска окружных управлений. Сотрудников из этих структур намерены отправить «на землю» — в районные отделы полиции для усиления их работы.

«Как следует из документа, в министерстве реформу считают правильной и предлагают распространить её не только на МУР, но и на Управление по контролю за оборотом наркотиков и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции», — говорится в статье.

Указанные структуры имеют свои оперативно-розыскные части как в столичном главке, так и в окружных управлениях.

В материале приводится мнение председателя Московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, который согласен с необходимостью реформ, однако считает, что оставшиеся без работы высокопоставленные офицеры предпочтут выход на пенсию переводу «на землю».