Для официальной встречи Путина и Трампа нет «дополнительной почвы»

Москва, , 10:03 — REGNUM Вероятнее всего, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет неформальной. И это хорошо на самом деле, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Трамп уже показал, что его мало волнуют МИДовские протокольные форматы, ему интересны сделки, причём публичные. Ну, а если не получается, то он не расстраивается.

Формат работы президента России иной, он последователен и его официальные встречи всегда содержательны и сопровождаются множеством подписанных соглашений», — пояснил политолог.

С учетом того, что ведутся диалоги неформальные обеими сторонами, то для официальной встречи нет подготовленной почвы. А вот темы для обсуждения есть.

«Неформальная беседа может как раз спровоцировать начало работы уже на МИДовском уровне в виде рабочих групп. Россия в таком случае ничего не проиграет, а Трамп — не расстроится», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Японии.

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