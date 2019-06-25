На 34-м саммите АСЕАН в Бангкоке были приняты 16 документов — СМИ

Бангкок, , 10:08 — REGNUM На 34-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который завершился в Бангкоке (Таиланд) 23 июня 2019 года, были приняты 16 документов, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что среди основных итоговых документов саммита можно выделить четыре основные, а именно: Заявление лидеров АСЕАН о партнерстве в интересах устойчивого развития, Перспективы АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе, Бангкокская декларация по борьбе с отходами в море в регионе АСЕАН, Заявление лидеров стран-членов Ассоциации Юго-Восточной Азии о годе культуры АСЕАН.

Известно, что на саммите АСЕАН в Бангкоке также состоялись отдельные заседания стран Восточной зоны сотрудничества (Бруней-Индонезия-Малайзия-Филиппины) и треугольника роста (Индонезия-Малайзия-Таиланд).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в кулуарах саммита АСЕАН в Бангкоке президент Индонезии Джоко Видодо провел двусторонние встречи с главами государств и правительств Таиланда, Вьетнама, Мьянмы, Сингапура и Филиппин.

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