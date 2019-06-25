Конец эпохи Евкурова: мужественный шаг стратега или победа опппозиции?

Ольга Карпова, , 11:57 — REGNUM

Заявление главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о том, что он подал прошение об отставке со своего поста вызвало неоднозначную реакцию у жителей республики и политиков. Его коллеги по губернаторскому корпусу, комментируя возможный уход Евкурова с поста руководителя субъекта, высказали слова одобрения его деятельности за весь период пребывания в кресле главы региона, называя его эпохой Евкурова.

Многие и в самой республике сожалели о его уходе, отмечая его огромный вклад в ее развитие, начиная с борьбы с бандподпольем и заканчивая экономически ростом. Однако немало людей встретили это известие с ликованием. Стрельба в воздух, петарды, сигналы сотен машин озвучили вечер 24 июня в Ингушетии.

Каждый из глав-соседей высказал слова уважения Юнус-Беку Евкурову. Не последовало никакой реакции лишь от главы Чечни Рамзана Кадырова и от главы Дагестана Владимира Васильева, который в настоящее время находится на лечении в Москве.

«Уверен, что эпоха Евкурова войдет в историю Ингушетии как время подъема и положительных перемен. <…> На посту главы Республики Ингушетия он внес огромный вклад в развитие региона, в нормализацию межнациональных отношений», — написал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на своей странице в Instagram.

Истинным патриотом России и своей республики назвал Юнус-Бека Евкурова глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«Он возглавил Ингушетию в трудное для нее время. Но несмотря на все сложности, сумел сделать многое для сохранения мира и стабильности в родной республике, проделал колоссальную работу для ее социально-экономического развития», — написал он в Instagram.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отозвался о Евкурове как о друге и старшем брате, главное в характере которого — умение держать слово и поступать «честно, по совести, как настоящий мужчина и боевой офицер».

«Он — безупречный пример настоящего патриота своего отечества, мужественного офицера и умного стратега. Под его грамотным руководством братская Ингушетия кардинально преобразилась. Благодаря его невероятному трудолюбию, профессионализму, принципиальности, с которыми он всегда подходит к делу, мощный рывок получила экономика региона, социальная сфера, растет благосостояние жителей республики», — заявил Темрезов.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил Юнус-Бека Евкурова за то, что ему удалось сблизить два субъекта, укрепляя межрегиональные связи между Ставропольем и Ингушетией.

«Взаимопонимание и добрососедство живут там, где люди открыты миру сердцем. И его отношение к диалогу с соседями всегда это доказывало. Для многих на Кавказе, и для меня в том числе, сегодняшнее событие означает расставание — с радушным соседом, добрым другом, надежным соратником. Это всегда печально», — подчеркнул Владимиров.

Откликнулся добрыми словами в адрес главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и полпред президента РФ в Северо-Кавказском округе Александр Матовников.

«Юнус-Бек Баматгиреевич — достойный сын ингушского народа, Герой России, патриот нашей Родины, боевой офицер и опытный государственный деятель. Его решение — мужественный шаг. Он всегда брал ответственность на себя, совершал взвешенные поступки», — написал он в своем Instagram.

Матовников подчеркнул, что Юнус-Бек Евкуров обратился к президенту России с просьбой о досрочной отставке в соответствии с действующим законодательством. Глава государства рассмотрит его заявление и примет решение. В случае положительного решения глава Ингушетии будет избран парламентом республики из предложенных президентом кандидатур, сообщил председатель регионального избиркома Мусса Евлоев.

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Что касается самой Ингушетии, то здесь многие встретили известие о возможной отставке Юнус-Бека Евкурова без сожаления. Люди отреагировали на заявление главы республики бурно. На улицах непрерывно гудели автомобили, жгли покрышки, раздавались восторженные выкрики, стрельба в воздух из огнестрельного оружия.

Видео с кадрами происходящего заполонило соцсети, вызывая неоднозначную реакцию местных жителей. В комментариях к ним высказывались как одобрение происходящим, так и призывы к достойному поведению. Ряд оппозиционеров назвал возможную отставку Евкурова своей победой в результате длительного противостояния, апогеем которого стали протестные митинги по поводу соглашения о границе с Чечней и задержания после них активистов.

Отставка Евкурова стала победой оппозиции, «он ушел под давлением народа, потому что мы (большинство) стали единой стеной», написал в Facebook ингушский активист, член историко-географического общества «Дзурдзуки» Якуб Гогиев.

Для представителей оппозиционных сил представляется возможным теперь исполнить и другие требования, которые они выдвигали, и первое — смена системы выборов главы Ингушетии. В настоящее время руководитель республики назначается на должность парламентом из трех кандидатур, представленных президентом РФ. В республике намерены отстаивать прямые выборы главы. Второе требование оппозиции касается освобождения задержанных после протестных митингов жителей республики.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров 24 июня выступил с обращением к жителям Ингушетии, в котором объявил о своем намерении уйти в отставку с поста главы республики. Одной из причин этого решения он назвал разобщенность в обществе, за которую должны нести ответственность в первую очередь органы власти. Евкуров руководил Ингушетией почти 12 лет, он был назначен на эту должность президентом РФ в ноябре 2008 года. На второй и третий свой срок он избирался парламентом республики в 2013 и 2018 годах.

Через несколько месяцев после вступления в должность на третий срок Евкуров, комментируя слухи о возможной отставке, заявил, что уходить в ближайшее время не намерен. А если это когда-нибудь произойдет, то лишь по решению президента, а не под влиянием оппозиции.

Отметив, что слухи о его отставке стали появляться еще в 2008 году, «сразу через полгода, когда он стал во главе Ингушетии», Евкуров в ходе пресс-конференции 22 декабря 2018 года заявил:

«Это как национальная лотерея. Я работал и буду работать. Когда глава государства скажет, напишу заявление и уйду с работы».

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Вспоминая эти слова Юнус-Бека Евкурова, хочется верить, что для генерала, прославленного Героя Российской Федерации, его нынешнее решение об отставке — это не слабость, а мужественное взвешенное решение, дальновидная стратегия, которая станет поворотной не только для него самого, но для судьбы всей Ингушетии.