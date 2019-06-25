Для оказания гумпомощи КНДР не хватает средств — СМИ

Сеул, , 09:34 — REGNUM Финансовых средств, необходимых для реализации гуманитарных проектов в Северной Корее, не хватает Всемирной продовольственной программе ООН. Об этом, как передает южнокорейский KBC, сообщили в международной организации.

По данным телеканала, на счета Всемирной продовольственной программы ООН пока поступило только $29,8 млн, хотя необходимо $53,7 млн.

Отмечается что международная организация вынуждена скорректировать программу оказания помощи жителям КНДР.

Ранее директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли в интервью телеканалу Fox News заявил, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын не готов осуществлять ядерное разоружение.

По его словам, лидер КНДР, вероятно, к денуклеаризации не готов.

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