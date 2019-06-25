Вторник, 25 Июня 2019 года
09:34:18 МСК

Для оказания гумпомощи КНДР не хватает средств — СМИ

Политика

Международная организация вынуждена скорректировать программу оказания помощи жителям КНДР

Сеул, 25 июня 2019, 09:34 — REGNUM  Финансовых средств, необходимых для реализации гуманитарных проектов в Северной Корее, не хватает Всемирной продовольственной программе ООН. Об этом, как передает южнокорейский KBC, сообщили в международной организации.

По данным телеканала, на счета Всемирной продовольственной программы ООН пока поступило только $29,8 млн, хотя необходимо $53,7 млн.

Отмечается что международная организация вынуждена скорректировать программу оказания помощи жителям КНДР.

Ранее директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли в интервью телеканалу Fox News заявил, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын не готов осуществлять ядерное разоружение.

По его словам, лидер КНДР, вероятно, к денуклеаризации не готов.

Читайте также: В Пентагоне не верят, что Ким Чен Ын готов разоружаться

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика КНДР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить