США снизили цену на вертолеты для ВВС Чехии

Прага, , 09:33 — REGNUM Американские вертолеты обойдутся для Чехии более чем на 100 млн долларов дешевле, чем предполагалось. Об этом заявил министр обороны республики Лубомир Метнар журналистам.

Как сообщил министр, согласно ценового предложения, которое ему передал посол США в Чехии, чешской стороне предложено два варианта по закупке американских вертолетов.

Метнар Нам предложено выбрать из двух вариантов: купить 12 многоцелевых вертолетов Black Hawk моделей UH-60 за $589,9 млн или восемь многоцелевых вертолетов UH-1 Venom и четыре ударных AH-1 Viper за $645,9 млн.

Первоначально сумма контракта, согласно оценке Вашингтона, составляла в 800 млн долларов. Однако в Чехии хотели бы, чтобы его стоимость была еще меньше. Прага готова заключить контракт без проведения тендера.

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