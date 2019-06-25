МИД Украины прокомментировало возвращение России в ПАСЕ

Киев, , 09:26 — REGNUM Принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюция, которая открывает возвращение делегации России в организацию, является «недопустимой уступкой», об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении в частности говорится, что ослабление санкционного механизма ПАСЕ произошло на фоне «отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны России».

Происходящее в ПАСЕ, считают в Киеве, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей СЕ в результате «беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены ПАСЕ отклонили предложенные Украиной поправки к проекту резолюции о возвращении российской делегации в ассамблею. Украинская делегация пыталась всячески воспрепятствовать возвращению РФ в ПАСЕ, несмотря на согласие большинства членов ассамблеи вернуть российскую делегацию.

Читайте также: Украинские поправки не прошли: Россию пригласили на заседание ПАСЕ