Бурджанадзе рассказала, что мешает Грузии наладить отношения с РФ

Тбилиси, , 08:58 — REGNUM Подконтрольные бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили силы и действующее руководство страны виноваты в финансовых потерях Грузии из-за ухода российских туристов. Об этом экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе рассказала «Известиям».

"Саакашвили играет не только в свою игру, — сообщила Бурджанадзе. — Он также действует в интересах американских спецслужб».

По ее словам, бывший президент Грузии готов пойти даже на «внутреннюю дестабилизацию» ради достижения своих целей.

При этом экс-спикер парламента страны добавила, что нынешнее руководство Грузии, дабы не потерять расположения западных союзников, уже боится наладить диалог с Российской Федерацией.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о запрете авиакомпаниям РФ с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан ранее подписал президент страны Владимир Путин. Мораторий вызван опасениями руководства РФ за судьбу граждан страны.

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