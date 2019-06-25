Военные Судана требуют создания совместного плана передачи власти

Хартум, , 08:49 — REGNUM В воскресенье, 23 июня, военный совет Судана обратился к Африканскому союзу и Эфиопии с призывом объединить свои усилия по разработке плана перехода власти в пострадавшей от кризиса стране, передает Daily Monitor Uganda.

Генералы, захватившие власть после свержения президента Омара Башира в апреле 2019 года, высказали возражения в отношении предложения Эфиопии, которое, по мнению лидеров протеста, требует создания правящего органа с гражданским большинством.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение Эфиопии, которое поддержала гражданская оппозиция, заключается в том, чтобы правительство страны состояло из 14 человек, семеро из которых принадлежали бы к гражданской оппозиции, остальные — к военным. При этом одно дополнительное место было бы зарезервировано для беспристрастного лица.

Эфиопия и Африканский союз (АС) активизировали дипломатические усилия по урегулированию кризиса в Судане, который характеризуется напряженностью между лидерами протеста и генералами.

Кризис усугубился кровавым разгоном 3 июня лагеря протестующих у главного штаба армии в Хартуме. Инцидент произошел после того, как лидеры протеста и генералы не смогли на предыдущих переговорах договориться о составе нового руководящего органа и о том, кто должен его возглавить — гражданское лицо или представитель военных.

По словам врачей, связанных с протестным движением, в ходе разгона погибло не менее 128 человек, большинство из них в тот день.

Воскресный призыв правящих генералов прозвучал после того, как посредники встретились с главой военного совета генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом 23 июня.

«Он (Бурхан) подчеркнул, что усилия посредников должны быть направлены на подготовку совместного предложения», — заявил на пресс-конференции официальный представитель совета генерал Шамседдин Каббаши.

Он также подверг критике эфиопского посредника за задержки и за представление предложения, «отличного» от АС.