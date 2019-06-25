В мэрии Новосибирска решили не запрещать запуск воздушных шаров

Новосибирск, , 08:43 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева перед рассмотрением вопросов 44-й сессии областного парламента предложила во время празднования Дня города Новосибирска отказаться от запуска воздушных шаров в воздух.

«Ежегодно в воздух запускаются горы мусора, шарики потом съедают животные и погибают от этого. Кроме того, воздушные шарики долго разлагаются», — цитирует «Сибкрай» Украинцеву, которая обратилась к мэру города Анатолию Локтю с предложением заменить шары воздушными змеями.

Но, как сообщает издание «НДН.инфо», в мэрии Новосибирска эту инициативу считают бессмысленной.

«Именно так охарактеризовал её вице-мэр Артём Скатов. По его словам, в Новосибирске на День города «массового запуска воздушных шаров обычно не происходит и не планируется», — уточняет СМИ.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 30 июня Новосибирск будет отмечать своё 126-летие.

Ранее в минприроды Северной Осетии предложили на законодательном уровне запретить запуск воздушных шаров в небо по случаю каких-либо торжеств.

В минприроды отметили, что в некоторых городах России уже действует запрет на запуск воздушных шаров во время общественных праздников и было бы неплохо принять такое решение на федеральном уровне.

В 2018 году с инициативой об ограничениях на акции с запуском воздушных шаров выступило руководство дальневосточных особо охраняемых природных территорий. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поддержал этот призыв.

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