Полпред президента РФ в ЮФО раскритиковал ростовского губернатора — эксперт

Ростов-на-Дону, , 09:17 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, раскритиковавший накануне институт сити-менеджера в Ростове-на-Дону, обратил внимание «на неудачную, с его точки зрения, практику реализации этой системы в Ростове-на-Дону». В словах Устинова политтехнолог, генеральный директор Фонда «Прикладная политология» (Ростов-на-Дону) Сергей Смирнов обнаружил завуалированную критику в адрес главы Донского региона Василия Голубева.

«Владимир Устинов не столько критиковал систему назначения, сколько обращал внимание на неудачную, с его точки зрения, практику реализации этой системы в Ростове-на-Дону. При этом в его высказывании есть определенное лукавство. Устинов говорит, что в случае прямых выборов главы города (подразумевая под этим мэра) «он (народ) бы с него (мэра) и требовал. И наоборот. Была бы связь». Но реально после выборов с мэра ничего потребовать уже нельзя, можно только не переизбрать его через пять лет. А досрочно отстранить можно только через референдум, через суд или в случае, если депутаты городской думы неоднократно признают неудовлетворительным отчет мэра. Думаю, что подобное заявление Владимира Устинова — это не призыв к возвращению прямых выборов мэров, а просто завуалированная критика ростовского губернатора, поскольку оба бывших главы администрации Ростова-на-Дону — и Сергей Горбань, и Виталий Кушнарев — считались ставленниками Василия Голубева», — высказал мнение Смирнов.

Напомним, что Устинов не увидел положительного эффекта от института сити-менеджера в Ростове-на-Дону. Он считает неправильным принятое решение «забрать у миллионного города законно избранного главу». При этом полпред президента РФ в ЮФО назвал Ростов-на-Дону непростым городом.

ИА REGNUM уже сообщало, что выборная должность мэра в Ростове-на-Дону упразднена с 2014 года. За это время сити-менеджерами назначались региональные чиновники — бывший вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань и бывший министр транспорта Донского региона Виталий Кушнарёв. Работа ни одного из них горожанами не была воспринята положительно. Последний и вовсе сложил полномочия главы городской администрации досрочно.

При этом в 2017 году представители оппозиционных партий пытались провести референдум по вопросу возвращения прямых выборов мэра Ростова-на-Дону. Сделать это, как они утверждают, им не дали. В текущем году депутат Государственной думы РФ и руководитель ростовского отделения «Справедливой России» Михаил Емельянов вновь вернулся к этой идее. Но донской губернатор Голубев такую возможность не оценил. Глава региона ещё надеется на положительный эффект от новой системы.