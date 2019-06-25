«Европейский вектор» не дал Украине ничего, кроме гей-парадов — Рабинович

Киев, , 08:38 — REGNUM Курс на Европу не принёс Украине никаких ощутимых результатов, заявил сопредседатель объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь!», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович 24 июня в эфире телеканала 112.ua.

«Ведут нас совершенно понятным путём… в страшную, нищую, раздолбанную страну, в которой отбирают всё, привозят каких-то надсмотрщиков в виде Супрун, Абромавичуса, других. Единственное, что нам разрешается, — участвовать в гей-парадах. Вот это всё, к сожалению, всё, больше никаких преимуществ европейский вектор нам не дал», — рассказал Рабинович.

По его словам, жители Украины хотят, чтобы «Европа» была в их домах, зарплатах и соцпакетах.

«Позитив есть один, да: мы переболели Порошенко, переболеем и этой властью», — уверен политик.

Напомним, 23 июня в Киеве прошёл гей-парад. Незадолго до этого на участников ЛГБТ-сообщества напали неизвестные.

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