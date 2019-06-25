Екатеринбургских депутатов «задержат» на неделю ради отчёта мэра

Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM Неоднократно откладываемый отчёт мэра Екатеринбурга Александра Высокинского перед гордумой перенесут на июль. Об этом заявил спикер думы Игорь Володин на заседании собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам спикера, днём ранее он встретился с Высокинским.

«Определились ориентировочно на 5 июля», — сказал Володин.

На сегодняшнем заседании председатель отказался рассматривать отчёт из-за его «разрозненности». Также спикера не устроило, что ряд вопросов депутатов так и не были отмечены в документах.

Не все парламентарии обрадовались очередному переносу отчёта. Сегодня дума проводит последнее заседание в этом полугодии, а это значит, что депутатам придётся собраться во внеочередном порядке.

Напомним, ранее в комиссии гордумы по местному самоуправлению рекомендовали перенести выступления мэра на сентябрь 2019 года. Сам градоначальник предлагал выступить на последнем заседании думы 25 июня.

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