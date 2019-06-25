В Пентагоне не верят, что Ким Чен Ын готов разоружаться

Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Глава Северной Кореи Ким Чен Ын не готов осуществлять ядерное разоружение. Об этом заявил директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли в интервью телеканалу Fox News.

В рамках разведывательного сообщества сохраняется мнение, что лидер КНДР к денуклеаризации не готов, подчеркнул Эшли.

Как сообщало ИА REGNUM, о движении Пхеньяна в сторону полной денуклеаризации в обмен на предоставленные Вашингтоном гарантии безопасности лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились на саммите в Сингапуре в 2018 году. В ходе встречи в Ханое в феврале 2019 года главы государств вновь обсуждали разоружение Северной Кореи, но к общему соглашению не пришли.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила в середине июня, что американская сторона уверена в намерении Ким Чен Ына провести ядерное разоружение. Вместе с тем позднее спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн заявил, что стороны не смогли договориться, что именно считать денуклеаризацией.

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