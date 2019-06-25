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Глава минобрнауки Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву

Политика

Лариса Гимазутина ошиблась, ответив на вопрос журналиста

Абакан, 25 июня 2019, 08:20 — REGNUM  Министр образования и науки Хакасии Лариса Гимазутина, отвечая на вопрос журналиста в эфире программы «Киричешки News», приписала авторство комедии в стихах «Горе от ума» Александру Радищеву.

Выпуск появился в сети 17 июня, однако на ошибку министра местные массмедиа обратили внимание лишь сейчас.

Журналист спросил у Гимазутиной, насколько в настоящее время актуальна русская литература и проходят ли сейчас в школе Радищева. На что министр ответила:

«Да, «Горе от ума» проходят».

Как известно, комедию в стихах «Горе от ума» написал Александр Грибоедов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Лариса Гимазутина возглавляет министерство образования и науки Хакасии с июня 2017 года.

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В начале своего карьерного пути Лариса Гимазутина была учителем математики. Окончила Абаканский государственный педагогический институт по специальности «Математика и физика». Проходила переподготовку в ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы» по программе «Государственной и муниципальное управление».

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